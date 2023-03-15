«Вкладчики массово снимают деньги со счетов»: с долларом будем прощаться — крах неминуем и близок

Спрос на американскую валюту в последнее время начал снижаться. Все большее число государств начинает сокращать использование долларов из-за рисков, которые появились после заморозки российских активов.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин увидел предпосылки к появлению в США так называемых «набегов на банки».