«Вкладчики массово снимают деньги со счетов»: с долларом будем прощаться — крах неминуем и близок

Спрос на американскую валюту в последнее время начал снижаться. Все большее число государств начинает сокращать использование долларов из-за рисков, которые появились после заморозки российских активов.
Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин увидел предпосылки к появлению в США так называемых «набегов на банки».
«Вкладчики массово начинают снимать деньги со счетов. Все это ставит власти США в очень сложное положение. Они могут оказаться перед выбором — спасти финансовую систему страны и пожертвовать долларом или наоборот. Одновременно сохранить и то, и другое может не получиться», — отметил Олег Сыроваткин.
Аналитик добавил, что в таком случае инфляция в США может выйти из-под контроля. Печатать доллар в огромных количествах уже не получится — на него просто не будет спроса. А это станет сильным ударом по доллару и его мировому господству.
Напомним, ранее финансисты уже не раз говорили о том, что доллар совсем скоро потеряет статус лидера и уйдет со сцены.
По материалам 1prime.ru