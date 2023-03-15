Это нужно знать: появилось новое правило для тех, у кого в квартире есть счетчики

По словам специалиста, в суд обратилась женщина, которая заметила, что ей необоснованно начислили оплату в 7500 рублей. Потом оказалось, что общедомовой счетчик отопления в расчетный период выходил из строя. Срок проверки у него истек, а новая проверка была проведена лишь спустя несколько месяцев, когда сменилась управляющая компания.

Пока не было действующего свидетельства, плату за отопление рассчитывали сначала по средним показаниям, а потом по нормативу потребления. По этой причине владелица квартиры получила внушительный счет.

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Суд в итоге поддержал женщину. По закону обязанность за контролем работоспособности общедомовых счетчиков лежит именно на коммунальной организации. Поэтому в случае поломки счетчика коммунальщики обязаны компенсировать убытки, которые понесли жильцы.

Таким образом все коммунальщики, даже если будут ссылаться на работу прежней управляющей компании, все равно должны заплатить излишние расходы владельцев квартир. Об этом юрист поведала в дзен-канале.