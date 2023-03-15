Суп, пельмени и макароны теперь никогда не «сбегут» из вашей кастрюли: секрет — размазанное масло

Сколько нервов потратили хозяйки на кухне, пытаясь поймать момент, когда кипящая вода так и рвется наружу из кастрюли! Сколько было потрачено сил на отмывание нагара с плиты! А всего-то нужно было знать один простой секрет.

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Ваши макароны, пельмени и многие другие продукты никогда не «сбегут», если край кастрюли смазать перед варкой обычным растительным маслом.

Просто возьмите бумажную салфетку или ватный диск, смочите в масле и пройдитесь по краю. Через эту «преграду» вода не уходит при кипении.

Источник: Telegram-канал «Женские советы».