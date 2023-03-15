Эксперты ошиблись: доллар совершил обманный поворот, вызвав слезы у пострадавших, — курс нереальный

Американский доллар мгновенно стал понижаться в своем курсе на торгах после печальных известий из США.

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В стране обанкротились сразу два крупнейших банка, показав зыбкость финансовой системы страны. В итоге крупные инвесторы стали отказываться вкладываться в валюту Штатов, доллар перестал вызывать у них интерес.

Тут же эксперты заговорили о том, что американская валюта будет падать и дальше, потащив за собой на дно всю мировую экономику. Однако доллар любит себя вести непредсказуемо, что произошло с ним вновь 15 марта. Он вырос на торгах сразу на 71 копейку!

В итоге курс доллара стал продаваться на последних торгах за 76,03 рубля. Не удивительно, что те, кто успел продать дешевле, почувствовали себя пострадавшими, а особенно тонкие натуры не смогли сдержать слез на глазах.

Источник: 1prime.ru