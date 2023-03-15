Закрываем! В Wildberries впервые отреагировали на забастовки менеджеров

В компании Wildberries впервые отреагировали на забастовки, которые устроили менеджеры в среду, 15 марта. Люди недовольны новыми правилами маркетплейса.

С 3 марта с менеджера пункта выдачи взимается штраф в размере полной стоимости товара из-за брака или подмены. В итоге работники за несколько дней задолжали интернет-магазину огромные деньги - больше своих зарплат.

В Wildberries менеджеров слушать не стали, в итоге люди пошли на крайние меры - закрыли на один день пункты выдачи. Все это время представители маркетплейса хранили молчание. И вот выдали:

«Как мы вчера и предупреждали, что с «партнерами», которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности. Было закрыто несколько таких пунктов, из них мы вывозим товары, которые принадлежат нам и продавцам-предпринимателям, покупателей мы проинформировали о переносе их заказов в другие ПВЗ», - сообщили РБК в пресс-службе Wildberries.

Делом уже занялась прокуратура.

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