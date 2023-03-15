Евро и доллар ускорили рост: кошмар, что произошло на торгах в эту среду - худшие прогнозы сбываются

Прогнозы финансовых аналитиков о падении рубля в марте, увы, оправдываются. То, что происходит сейчас на валютных торгах на Московской бирже, иначе, как кошмаром и не назовешь.

В эту среду, 15 марта, рубль рухнул, обновив показатели. Такого не было давно!

По итогам дня курс доллара взлетел сразу на 55 копеек до 75,74 рубля. Евро вырос на 35 копеек до 80,87 рубля, сообщается на сайте Центробанка России.

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