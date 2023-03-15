Как убрать известковый налет обычным уксусом: пятна стираются на глазах

Известковые пятна доставляют немало хлопот хозяйкам, ведь удалить их не так-то просто. А если упустить момент, то появятся наслоения, которые совсем не желают сниматься привычными средствами.

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Здесь на помощь может прийти обычный столовый уксус. Смешайте его с водой (чем больше наслоение, тем больше кислоты), далее раствор перелейте в пульверизатор.

Разбрызгайте состав по загрязненным местам и почистите поверхность губкой (абразивной стороной). Если загрязнения сильные, то подержите кислую среду на этом месте.

Источник: techinsider.ru.