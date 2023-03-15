Деньги и счастье: астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут сюрпризы до 20 марта

Звезды также благоволят Тельцам. Их возможности будут безграничными. Астрологи советуют загадывать желания, так как Вселенная точно отзовется. Эксперты советуют просто получать подарки судьбы. Нахлынут и деньги, и любовь.

Также отмечается, что Венера входит в знак Тельца и несет с собой романтику. Не нужно бояться, так как ваши чувства будут взаимными, а чувственность расцветет.

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Козерогам астрологи рекомендуют взять перерыв и посвятить время себе. Отдых будет вам на руку в долгосрочной перспективе.

А если у вас уже начался прилив сил, то можно смело начинать вести новый проект. Не отходите от плана, особенно когда речь идет о вашем личном бренде. В отношениях тоже берите инициативу на себя — все получится, пишет StyleCaster.