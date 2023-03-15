Можно скинуть даже 50%: как уменьшить долг по микрокредиту

Юрист Геннадий Ефремов рассказал, как можно заметно снизить сумму остаточного платежа по кредиту. Порой это очень облегает финансовое положение людей в кризисных ситуациях.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам специалиста, есть идеальный вариант — попробовать договориться с МФО о дисконте.

«К примеру, если вы взяли 10 тысяч рублей, а с вас просят уже 25 тысяч рублей, можно предложить вернуть те же 10 тысяч рублей — с условием прощения всех набежавших процентов и штрафов», — пояснил эксперт.

И нужно знать, что порой коммерсанты часто соглашаются на такие условия. В этом есть причина – альтернативой для них станет передача долга коллекторам на условиях 3-5 процентов.

Важно помнить, что если удалось договориться с МФО, то это обязательно нужно закрепить на бумаге, где будет зафиксировано закрытие долга, пишет «А теперь внимание!».