Можно скинуть даже 50%: как уменьшить долг по микрокредиту

Десятки миллионов человек берут кредиты в России. Иногда семьи привыкают жить с кредитами, а другие лишь ради особых покупок решаются взять в долг у банка. В некоторых жизненных ситуациях россияне вынуждены обращаться к услугам микрофинансовых организаций. Однако такие компании выдают деньги под огромные проценты.
Юрист Геннадий Ефремов рассказал, как можно заметно снизить сумму остаточного платежа по кредиту. Порой это очень облегает финансовое положение людей в кризисных ситуациях.
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По словам специалиста, есть идеальный вариант — попробовать договориться с МФО о дисконте.
«К примеру, если вы взяли 10 тысяч рублей, а с вас просят уже 25 тысяч рублей, можно предложить вернуть те же 10 тысяч рублей — с условием прощения всех набежавших процентов и штрафов», — пояснил эксперт.
И нужно знать, что порой коммерсанты часто соглашаются на такие условия. В этом есть причина – альтернативой для них станет передача долга коллекторам на условиях 3-5 процентов.
Важно помнить, что если удалось договориться с МФО, то это обязательно нужно закрепить на бумаге, где будет зафиксировано закрытие долга, пишет «А теперь внимание!».