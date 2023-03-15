Как забастовки в Wildberries отразятся на простых людях

По всей России в среду, 15 марта, многие пункты выдачи Wildberries остановили свою работу в связи с забастовкой сотрудников. Менеджеры недовольны тем, что теперь с них удерживают 100-процентную стоимость товара, если покупатель его вернул из-за брака или подмены.

Люди требуют отменить штрафы, а вместо них подтверждать повреждения сразу при приемке с помощью видео. Тогда это будет честно.

Пока в Wildberries официальных заявлений по поводу сложившейся ситуации не делают.

Некоторые пункты продолжают работу, но есть и те, кто сегодня закрылись. Россиянам советуют отложить получение посылок на более поздний срок.

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