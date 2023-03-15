Чем на самом деле кормят детей в летних лагерях

Отправляя ребенка в летний лагерь, родители, естественно, беспокоятся за него – чем он занят, не скучно ли ему, сумел ли поладить с другими ребятами? И главное – чем кормят в лагере сына или дочку?

Многие вспоминают о качественном и разнообразном питании во времена Советского Союза. Но и сегодня те стандарты сохранились в некоторых лагерных столовых, их придерживаются, а за добросовестностью поваров наблюдают с помощью видеокамер: их принято устанавливать в столовой.

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В разных лагерях готовят разные блюда, но их питательная ценность примерно одинакова. Например, в «Артеке» дети получают на завтрак кашу и блины, на обед – щи или солянку, на ужин – плов или гречку с мясом. На полдник и перед сном ребятам дают фрукты и выпечку, сообщает издание Аrgumenti.ru.