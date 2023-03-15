Доллар — по 200: экономист сделал заявление — как спасти рубли

Главный макроэкономист «Ингосстрах-Инвестиций» Антон Прокудин допустил, что доллар к 2025 году может стоит 200 рублей, если мировая ситуация не улучшится. Девальвации, по его словам, избежать не удастся, даже если нефть будет стоит 100 долларов за баррель.

Но эксперт, конечно, может ошибаться, потому что сейчас, если верить его модели, доллар должен стоить 80 рублей. А «американец» на данный момент гораздо ниже.

«Мы вполне можем увидеть 100 рублей за доллар уже к концу 2023 года, однако точный курс прогнозировать очень сложно», — заявил он.

Аналитики советуют по возможности хранить деньги в золоте. Но это уже выбор каждого человека.

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