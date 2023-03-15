Почему спрос на доллары катастрофически упал: никому не нужны бесполезные бумажки

Мировое сообщество сказало категоричное «нет» долларам, спрос на «американца» стал катастрофически падать.

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Произошло это из-за того, что увеличились риски обращения с валютой. Государства заметили это после заморозки российских активов. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, считает, что спрос на доллары снижается. Поэтому США теряют возможность бесконтрольно печатать свою валюту.

Эксперт напомнил, что власти США уже год повышают ставки для борьбы с инфляцией. Это приводит к масштабному удешевлению государственных облигаций, которые имеют большой вес в портфелях банков. В итоге у них образовались убытки, которые усугубляются просадкой акций.