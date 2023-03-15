Как узнать размер будущей пенсии

Пенсия среднестатистического россиянина будет складываться из фиксированной выплаты и количества накопленных пенсионных баллов. Сумму баллов наши власти устанавливают каждый год. А их количество зависит от вашей зарплаты и стажа.

Если у вас белая зарплата, то максимально ежегодно вы можете заработать 10 баллов. Ну и до 2025 года по закону вы должны накопить минимум 15 лет официального стажа и минимум 30 накопленных баллов.

Если же этих данных заработать не удалось, то вам будут платить минимальную цифру, которая составляет сейчас 7 567 рублей.

Чтобы рассчитать самостоятельно свою пенсию — надо зайти на сайт Пенсионного фонда РФ в раздел «Личный кабинет гражданина». Попасть туда можно по логину и паролю от портала госуслуг.

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