Стал известен честный курс доллара: падение заставило россиян действовать — очереди у касс

Курс доллара резко упал после известий о банкротстве двух крупнейших банков США и начал торговаться за 75 рублей. Россияне не стали ждать у моря погоды и поспешили в кассы, чтобы выгодно обменять валюту.

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Стоит отметить, что они поступили мудро, поскольку уже 14 марта доллар предпринял попытку подняться и достиг цифры в 75,26 рубля.

Евро тоже не стоял на месте и дошел до показателя в 80,86 рубля, сообщает Московская биржа.