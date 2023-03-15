Специалист рассказала о надбавках к зарплате, о которых известно не всем

Стало известно, какие надбавки граждане могут получить к своей обычной заработной плате.
Примечательно, что об этом дополнительном заработке знает далеко не каждый россиянин.
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Оказалось, к зарплате полагаются надбавки за трудовую деятельность на вредном производстве, за работу в выходные дни. А также в эту категорию входят надбавки за выслугу лет и сложность работы, за работу вахтовым методом и за временное исполнение обязанностей коллег.
«Одна из самых распространенных доплат — это процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при смене региона работы», — заявила Синицына в беседе с iz.ru.
Напомним, ранее Сбербанк заявил, что поменяет лимит по покупкам без ПИН-кода.