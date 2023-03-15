Эксперт рассказал, что мешает продать квартиру и как устранить проблему

Стало известно, что мешает продать квартиру.
Эксперт Колби Шорт отметил, что неприятный запах в квартире может отпугнуть потенциальных покупателей недвижимости. Помочь избавиться от плохих запахов из-за домашних питомцев поможет разрыхлитель.
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«Разрыхлитель — отличный натуральный дезодорант. Посыпьте немного на мягкую поверхность, которую хотите очистить, оставьте на ночь (если можете), а затем пропылесосьте на следующий день», — отметил эксперт.
Специалист добавил, что разрыхлитель можно насыпать прямо в кошачий лоток. Это поможет не распространять неприятный запах по квартире. Об этом Колби Шорт рассказал в harrowtimes.co.uk.
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