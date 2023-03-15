Эксперт рассказал, что мешает продать квартиру и как устранить проблему

Квартиры

Квартиры. Фото: Global Look Press 

Генеральный директор и соучредитель GetAgent поделился полезной информацией.

Стало известно, что мешает продать квартиру.

Эксперт Колби Шорт отметил, что неприятный запах в квартире может отпугнуть потенциальных покупателей недвижимости. Помочь избавиться от плохих запахов из-за домашних питомцев поможет разрыхлитель.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Разрыхлитель — отличный натуральный дезодорант. Посыпьте немного на мягкую поверхность, которую хотите очистить, оставьте на ночь (если можете), а затем пропылесосьте на следующий день», — отметил эксперт.

Специалист добавил, что разрыхлитель можно насыпать прямо в кошачий лоток. Это поможет не распространять неприятный запах по квартире. Об этом Колби Шорт рассказал в harrowtimes.co.uk.

Напомним, ранее стало известно, какое народное средство может заменить самый эффективный порошок.

Читайте также