Эксперт рассказал, что мешает продать квартиру и как устранить проблему

Стало известно, что мешает продать квартиру.

Эксперт Колби Шорт отметил, что неприятный запах в квартире может отпугнуть потенциальных покупателей недвижимости. Помочь избавиться от плохих запахов из-за домашних питомцев поможет разрыхлитель.

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«Разрыхлитель — отличный натуральный дезодорант. Посыпьте немного на мягкую поверхность, которую хотите очистить, оставьте на ночь (если можете), а затем пропылесосьте на следующий день», — отметил эксперт.

Специалист добавил, что разрыхлитель можно насыпать прямо в кошачий лоток. Это поможет не распространять неприятный запах по квартире. Об этом Колби Шорт рассказал в harrowtimes.co.uk.