«Ограничивающий рабочее время»: Минтранс установит лимит для водителей такси

Такси

Такси. Фото: Global Look Press 

Минтранс сделал новое заявление.

Стали известны нововведения для работников и пользователей такси.

Оказалось, таксистам больше не удастся работать больше 12 часов в сутки.

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Такое правило уже хотели ввести раньше. Однако в Минтрансе не знали, как избежать использования водителями разных агрегаторов для новых заказов. Однако теперь проблему решили.

«Минтранс России ведет консультации с агрегаторами такси для выработки наиболее эффективного механизма, который позволит не допустить использование недобросовестными водителями аккаунтов для разных агрегаторов такси с целью превысить лимит, ограничивающий рабочее время», – процитировали Минтранс в iz.ru.

Однако в ведомстве не рассказали, как именно водителям установят лимит времени и запретят менять агрегатора и продолжать получать новые заказы.

 

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