«Ограничивающий рабочее время»: Минтранс установит лимит для водителей такси

Стали известны нововведения для работников и пользователей такси.

Оказалось, таксистам больше не удастся работать больше 12 часов в сутки.

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Такое правило уже хотели ввести раньше. Однако в Минтрансе не знали, как избежать использования водителями разных агрегаторов для новых заказов. Однако теперь проблему решили.