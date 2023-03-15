Принесут удачу в дом: эти растения не требуют серьезного ухода

Растения

Растения. Фото: Global Look Press 

Стало известно, какие цветы будут отлично смотреться в домашней обстановке.

Эксперты рассказали, какие растения идеально впишутся в интерьер. 

Во-первых, специалисты советуют присмотреться к герани. Так как это растение отпугивает вредных насекомых.

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К слову, ухаживать за геранью легко. Это растение необходимо поливать три-четыре раза в неделю. А зимой – один раз. Держать растение нужно на южной стороне комнаты.

Во-вторых, можно посадить дома денежное дерево. По-другому это растение называют толстянка. Некоторые считают, что это растение приносит удачу и финансовое благополучие. 

Это растение, как и герань, отличается неприхотливостью. Зимой денежное дерево нужно поливать раз в месяц, а летом – раз в неделю. Об этом рассказали в vnimanie.pro.

Напомним, ранее были названы шесть цветущих все лето растений, за которыми легко будет ухаживать самому ленивому садовнику.

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