Принесут удачу в дом: эти растения не требуют серьезного ухода

Эксперты рассказали, какие растения идеально впишутся в интерьер.
Во-первых, специалисты советуют присмотреться к герани. Так как это растение отпугивает вредных насекомых.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
К слову, ухаживать за геранью легко. Это растение необходимо поливать три-четыре раза в неделю. А зимой – один раз. Держать растение нужно на южной стороне комнаты.
Во-вторых, можно посадить дома денежное дерево. По-другому это растение называют толстянка. Некоторые считают, что это растение приносит удачу и финансовое благополучие.
Это растение, как и герань, отличается неприхотливостью. Зимой денежное дерево нужно поливать раз в месяц, а летом – раз в неделю. Об этом рассказали в vnimanie.pro.
Напомним, ранее были названы шесть цветущих все лето растений, за которыми легко будет ухаживать самому ленивому садовнику.