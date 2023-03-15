Принесут удачу в дом: эти растения не требуют серьезного ухода

Эксперты рассказали, какие растения идеально впишутся в интерьер.

Во-первых, специалисты советуют присмотреться к герани. Так как это растение отпугивает вредных насекомых.

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К слову, ухаживать за геранью легко. Это растение необходимо поливать три-четыре раза в неделю. А зимой – один раз. Держать растение нужно на южной стороне комнаты.

Во-вторых, можно посадить дома денежное дерево. По-другому это растение называют толстянка. Некоторые считают, что это растение приносит удачу и финансовое благополучие.