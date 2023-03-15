Сталкиваются многие россиянки: названы причины выпадения волос у молодых женщин

Трихолог Юлия Нагайцева рассказала о наиболее частых причинах сильного выпадения волос у молодых женщин. В частности, это может происходить из-за длительных стрессов, приема ряда лекарств.

Кроме этого, дефицит железа является проблемой, с которой сталкиваются многие россиянки детородного возраста. Если говорить о лекарствах, то волосы могут начать выпадать из-за приема ибупрофена, сообщает News.ru.

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