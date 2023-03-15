Сталкиваются многие россиянки: названы причины выпадения волос у молодых женщин

Трихолог Юлия Нагайцева рассказала о наиболее частых причинах сильного выпадения волос у молодых женщин. В частности, это может происходить из-за длительных стрессов, приема ряда лекарств.
Кроме этого, дефицит железа является проблемой, с которой сталкиваются многие россиянки детородного возраста. Если говорить о лекарствах, то волосы могут начать выпадать из-за приема ибупрофена, сообщает News.ru.
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«Причиной может быть прием лекарственных препаратов, в том числе противовоспалительных средств, например, ибупрофена, который пьют и от головной, и от зубной боли. Это может быть передозировка витамина A», — отметила врач.
Перенесенный коронавирус, нарушения работы щитовидной железы, нехватка витаминов B7 и D, а также магния и селена также могут повлиять на здоровье молодой женщины.