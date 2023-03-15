Отличная новость: еще одна жаркая страна может стать безвизовой для россиян

МИД России ведет переговоры с властями Анголы об упрощении визового режима для россиян. Есть вероятность, что уже весной для граждан России введут более простые условия получения виз.

Кроме этого, есть вероятность, что данный документ вообще отменят для определенных групп путешественников. В апреле-мае планируется обсуждение вопроса безвизового режима между странами на заседании межправительственной комиссии, пишет РИА Новости.

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