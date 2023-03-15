От тропических стран до российских курортов: лучшие места для отдыха в марте — список составлен

Тревел-эксперт и блогер Анна Невзорова рассказала, что в марте наиболее дешевыми и комфортными вариантами отдыха для россиян являются ОАЭ и Таиланд.

«Погода в Арабских Эмиратах в этом месяце располагает к комфортному отдыху. Температура воды еще бодрящая, но потрясающий эмиратский сервис это учел: все отели здесь оснащены бассейнами с подогревом», — отметила она.

В среднем, отдых в 5–6 дней на двоих с вылетом из Москвы обойдется от 75 тысяч рублей.

В Таиланде в начале весны есть все для хорошего отпуска. Это тропическая природа, комфортная погода без дождей, местные фрукты в изобилии, просторные пляжи с теплой морской водой. Сейчас в этом месте разгар сезона. Цена тура для двоих с вылетом из столицы уже значительно выше и начинается от 124 тысяч рублей, рассказала эксперт в интервью «Мосленте».

Мальдивы эксперт рекомендовала для девичников и отдыха с подругами. Здесь можно устроить насыщенную программу, включающую спа-процедуры. Сейчас цена тура для двоих с вылетом из Москвы стартует от 330 тысяч рублей.

В любимой многими россиянами Турции в марте путешественников ждет множество исторических мест, старинная архитектура, атмосферные турецкие кафе и рестораны с национальной кухней.

В марте в Турции уже устанавливается комфортная погода для солнечных ванн. Цены на туры в это время года очень доступные.

«Дайвинг, снорклинг, серфинг, яхтинг, рыбалка и еще многое другое — это то, чем можно заняться в марте в Египте. Пляжный отдых, прозрачное чистое море, восточный арабский колорит — именно за этим сюда приезжают туристы», — отметила Невзорова.

Куба — это еще один курорт, куда в марте можно отправиться россиянину. Здесь можно посетить большое количество запоминающихся мест.