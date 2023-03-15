Будет обильный урожай: что делать, чтобы любимая яблоня плодоносила каждый год

Эксперты рассказали садоводам, что нужно делать, чтобы любимая яблоня плодоносила каждый год. Принято считать, что большой урожай говорит о том, что в следующем году дерево будет «отдыхать».

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Но эксперты отметили, что для регулярного урожая нужно не дать яблоне «устать». Дачники рекомендовали правильно ухаживать за деревом и регулярно проводить обрезку, сообщает myseldon.com.

Процедуру надо проводить в начале весны. Она приведет к тому, что дерево не будет расходовать ресурсы на лишние побеги. При этом обрезать веточки нужно так, чтобы было меньше цветковых почек. А также чтобы крона яблони уменьшилась в объеме.