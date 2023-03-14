Низкая самооценка и фобии: главные факторы, которые говорят о зависимости от уборки

Психологи назвали пять главных факторов, которые могут говорить о том, что человек зависим от постоянных уборок. Как отметили специалисты, стремление поддерживать уровень чистоты в квартире довольно часто становится неконтролируемым, что уже говорит от некоторых расстройствах.

Во-первых, страх загрязнения может свидетельствовать о зависимости от постоянной уборки. Человек непрерывно моет руки, чистит поверхности и избегает других людей.

Второй фактор заключается в низкой самооценке. Стремление к тому, чтобы вас считали невероятно опрятной и аккуратной, может перерасти в настоящую проблему.

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Третий фактор нередко кроется в перегрузках и ошибках на работе. Если вы работаете там, где требуется поддерживать высокий уровень гигиены. Человек начинает ощущать потребность в идеальной чистоте буквально везде.