Притаилась в диване: ротвейлер спас хозяина от смертельно ядовитой змеи

В Квинсбурге, ЮАР, ротвейлер спас хозяина от смертельно ядовитой змеи, которая заползла в дом и несколько дней жила в диване.
Домашнее животное двое суток отгоняло мужчину от дивана, на котором тот обычно сидел каждый день. Когда хозяин понял, что его любимец лает на что-то находящееся за диваном, он отодвинул его и нашел притаившуюся черную мамбу. Ее длина составляла 2,2 метра, сообщает Daily Star.
Тогда пес бросился на рептилию, чтобы сразиться с ней. В следующий момент мужчина успел схватить животное и оттащить от дивана.
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Змея, которая спряталась за диваном. Фото: Nick Evans – Snake Rescuer
После этого он вызвал змеелова Ника Эванса, который приехал на место инцидента и изловил рептилию. Он выпустил мамбу в дикой природе. В результате происшествия никто не пострадал. По словам Эванса, владельцам четвероногих не стоит позволять своим питомцам нападать на змей, это может привести к гибели собаки.
Черная мамба — африканская змея, которая вырастает до трех метров в длину. Ее яд считается очень опасным. Пострадавший испытывает жгучую боль, место укуса распухает, развивается периферический паралич.