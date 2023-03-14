Притаилась в диване: ротвейлер спас хозяина от смертельно ядовитой змеи

В Квинсбурге, ЮАР, ротвейлер спас хозяина от смертельно ядовитой змеи, которая заползла в дом и несколько дней жила в диване.

Домашнее животное двое суток отгоняло мужчину от дивана, на котором тот обычно сидел каждый день. Когда хозяин понял, что его любимец лает на что-то находящееся за диваном, он отодвинул его и нашел притаившуюся черную мамбу. Ее длина составляла 2,2 метра, сообщает Daily Star.

Тогда пес бросился на рептилию, чтобы сразиться с ней. В следующий момент мужчина успел схватить животное и оттащить от дивана.

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