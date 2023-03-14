Будут приходить высоченные счета за электричество: куда нельзя ставить холодильник — эксперты дали совет

Мы часто пользуемся этим предметом бытовой техники и не задумываемся о том, что он может стоять в неправильном месте.

Чтобы холодильник корректно работал и не потреблял много энергии, необходимо держать его вдали от радиаторов, обогревателей, газовой плиты, духовки. Это самые популярные источники тепла, которые есть на кухне почти у каждого. Перечисленная техника вынудит холодильник потреблять больше электроэнергии, тем самым производя больше холода.

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К слову, также не рекомендуется прижимать холодильник полностью к стене. Как рассказали эксперты, нужно оставить сзади пространство не менее пяти сантиметров. Также должно быть достаточно места для работы вентиляции, чтобы предотвратить перегрев компрессора. пишет «А теперь внимание!».