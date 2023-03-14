Будут приходить высоченные счета за электричество: куда нельзя ставить холодильник — эксперты дали совет

Мы часто пользуемся этим предметом бытовой техники и не задумываемся о том, что он может стоять в неправильном месте.
Чтобы холодильник корректно работал и не потреблял много энергии, необходимо держать его вдали от радиаторов, обогревателей, газовой плиты, духовки. Это самые популярные источники тепла, которые есть на кухне почти у каждого. Перечисленная техника вынудит холодильник потреблять больше электроэнергии, тем самым производя больше холода.
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К слову, также не рекомендуется прижимать холодильник полностью к стене. Как рассказали эксперты, нужно оставить сзади пространство не менее пяти сантиметров. Также должно быть достаточно места для работы вентиляции, чтобы предотвратить перегрев компрессора. пишет «А теперь внимание!».
Ранее были раскрыты пять полезных и важных функций обычного холодильника, о которых не догадывались даже опытные хозяйки. Во-первых, эта бытовая техника идеально подойдет для хранения косметики. Натуральные и органические средства прослужат намного дольше благодаря нахождению в прохладном месте. Кроме этого, в морозилку можно положить капроновые колготки. От этого, как утверждают экспертов, они станут только прочнее.