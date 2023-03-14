Никто такого не ожидал: пункты выдачи заказов Wildberries закрывают и массово выставляют на продажу

По словам самих сотрудников, причина бунта — в больших штрафах, которые дошли до списания всей зарплаты. Из-за этого уже с 15 марта некоторые сотрудники планируют не выйти на работу, а следовательно, пункты выдачи товаров просто не откроются. Отмечается, что у некоторых сотрудников суммы списания дошли до 400 тысяч рублей.

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Масштаб проблемы стал еще больше. На сайтах для размещения объявлений стали массово продавать свои пункты выдачи заказов (ПВЗ), функционирующие по франшизе.

На «Авито» 14 марта стало увеличиваться число предложений к покупке пунктов выдачи заказов Wildberries, пишет сайт «А теперь внимание!». Уже известно, что сотрудники прокуратуры проведут проверку о нарушениях трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе удержании денег из их зарплат.