Эффект лифтинга: названы пять антивозрастных причесок — подойдут любой женщине

Колорист Олеся Ускова назвала пять антивозрастных причесок, с помощью которых каждая женщина сможет освежить свой образ и сделать его более стильным. По словам специалиста, каждая из этих причесок обладает эффектом лифтинга.

В первую очередь колорист советовала обратить внимание на каре. Стрижка подойдет для любой женщины и любого типа волос, кроме редких. Однако ее ежедневно нужно аккуратно укладывать. Делать это можно легкими волнами.

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При этом длинные волосы также могут омолодить вас. Такая прическа особенно подойдет миниатюрным женщинам. Особенно если вы от природы миниатюрная.

Женщинам в возрасте подойдет боб-каре. Это отличный вариант соотношения длины и густоты прически, подчеркнула Олеся Ускова в беседе с изданием MarieClaire.