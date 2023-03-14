Этот ингредиент сушит блюдо: раскрыт главный секрет сочности котлет

Иногда при готовке домашних котлет не удается достичь их сочности. Блюдо получается сухим, и даже опытные хозяйки не всегда знают, в чем скрывается причина неудавшихся котлет.
Как выяснили кулинары, во время готовки нужно отказаться от добавления в фарш куриных яиц. Оказалось, что именно этот ингредиент делает блюдо суховатым.
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Принято считать, что яйцо в фарш добавляют лишь для удобства формирования заготовок для жарки. Но этот продукт убирает сочность в готовом блюде, пишет портал «А теперь внимание!».
Яйца в этом случае, как отметили кулинары, можно заменить обычной минералкой. На один килограмм мяса достаточно 100 граммов минеральной воды. Именно этот ингредиент сделает блюдо более сочным и поможет быстро сформировать заготовки.