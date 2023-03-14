«В нем спасение и счастье державы»: монах Авеля озвучил пророчество о России и ее правителе

Отмечается, что монаху удалось предсказать победу в Великой Отечественной войне. Он также был уверен, что Россия оправится после исторических трагедий и станет великой. Интересный момент, что пророк упоминал не раз о трех повлиявших на судьбу России Владимирах.

«России при Владимире обеспечена великая судьба. Третий правитель установит мир и согласие в государстве», — цитирует «Царьград» монаха.

Трактующие пророчество предполагают, что Авеля имел в виду Владимира Путина.

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