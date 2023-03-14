«В нем спасение и счастье державы»: монах Авеля озвучил пророчество о России и ее правителе

Многие пророчат России большой подъем через пять лет. Некоторые провидцы описывают события и важные даты, которые произойдут в ближайшие годы. Одним из таких людей является православный монах Авеля, которого называют тайновидцем. Многие утверждают, что в его пророчествах сказано о судьбах российских императоров.
Отмечается, что монаху удалось предсказать победу в Великой Отечественной войне. Он также был уверен, что Россия оправится после исторических трагедий и станет великой. Интересный момент, что пророк упоминал не раз о трех повлиявших на судьбу России Владимирах.
«России при Владимире обеспечена великая судьба. Третий правитель установит мир и согласие в государстве», — цитирует «Царьград» монаха.
Трактующие пророчество предполагают, что Авеля имел в виду Владимира Путина.
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«И восстанет в изгнании Князь Великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет избранник Божий, и на главе его благословение.
Он будет един и всем понятен, его учует самое сердце русское… и он сам подтвердит свое призвание... В нем спасение и счастье державы российской. Велика будет потом Россия, сбросив иго безбожное, великая судьба предназначена ей», — написано в книге пророчествами Авеля.