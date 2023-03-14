Сбываются самые худшие прогнозы: озвучен новый курс валют – лучше не знать, что творится на бирже

Увы, прогнозы финансовых аналитиков по поводу курса рубля начали сбываться. Эксперты предрекали, что в середине марта рубль начнет стремительно терять позиции.

И то, что происходит на биржевых торгах, демонстрирует, что аналитики были правы.

Так, рубль по итогам торгов во вторник, 14 марта, снизился и к доллару, и к евро, и к юаню.

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