После публикаций в СМИ: Wildberries проверит прокуратура — что случилось

В самое ближайшее время популярный маркетплейс Wildberries ждет прокурорская проверка. Сотрудники прокуратуры отреагировали на публикации в СМИ, в которых сообщалось о нарушениях трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе удержании денег из их зарплат.
Проверку проведет прокуратура Московской области по распоряжению Генпрокуратуры России.
«Прокуратура Мособласти проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries. Проведение проверки поручено Генпрокуратурой России», — говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка порядку найма сотрудников, выплаты им зарплаты, правила начисления штрафных санкций.
По материалам РИА «Новости»