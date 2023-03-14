После публикаций в СМИ: Wildberries проверит прокуратура — что случилось

В самое ближайшее время популярный маркетплейс Wildberries ждет прокурорская проверка. Сотрудники прокуратуры отреагировали на публикации в СМИ, в которых сообщалось о нарушениях трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе удержании денег из их зарплат.

Проверку проведет прокуратура Московской области по распоряжению Генпрокуратуры России.