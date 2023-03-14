Можно остаться без автомобиля: в ГИБДД предъявят новое требование водителям с 15 марта

Каждый год правила ПДД обновляются. Водители должны соблюдать множество правил, так как на нарушениях их ловят с помощью камер, а также рейдов. Однако также технологии облегчают их жизнь.
Недавно автомобилистам заявили, что теперь возить с собой права и свидетельство о регистрации машины (СТС) не требуется. Сотруднику ГИБДД можно будет показать цифровой код, сгенерированный на «Госуслугах». Однако тут есть подвох.
Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал о требовании, которое будут предъявлять сотрудники ГИБДД в ближайшее время.
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По словам эксперта, недавно водитель машины показала инспектору QR-код, однако тот потребовал настоящие права, после чего решил эвакуировать автомобиль. Как оказалось, закон позволяет так делать. В итоге владелица автомобиля получила несколько штрафов за отсутствие оригинала документа.
Также отмечается, что теперь решается также вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с применением насилия к полицейскому, так как девушка начала закрывать окна машины, когда инспектор полез внутрь своими руками. Об этом сообщает PRIMPRESS.