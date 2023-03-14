Можно остаться без автомобиля: в ГИБДД предъявят новое требование водителям с 15 марта

Каждый год правила ПДД обновляются. Водители должны соблюдать множество правил, так как на нарушениях их ловят с помощью камер, а также рейдов. Однако также технологии облегчают их жизнь.

Недавно автомобилистам заявили, что теперь возить с собой права и свидетельство о регистрации машины (СТС) не требуется. Сотруднику ГИБДД можно будет показать цифровой код, сгенерированный на «Госуслугах». Однако тут есть подвох.