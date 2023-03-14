Отнесите на помойку! Всего одна вещь из гардероба, которая категорически противопоказана женщинам в возрасте 60+

Модель в возрасте на подиуме

Модель в возрасте на подиуме. Фото: Global Look Press

Возрастная модель объяснила, что пожилым дамам нужно очень тщательно подбирать одежду.

Возраст 60+ не зря называется элегантным. Имеется в виду, что люди, переступившие этот рубеж, должны очень тщательно следить за тем, как они выглядят. Дамам нужно обязательно щепетильно относиться к своему гардеробу. Иначе есть риск выглядеть комично и превратиться во фрика.

Возрастная модель и блогер Галина Положий рассказала о том, какой вещи не должно быть в гардеробе женщины возраста 60+.

«Женщинам в возрасте категорически запрещены футболки с мультяшными принтами, стразами и кислотными цветами», — отметила Галина Положий.

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Лучше отдать предпочтение топам спокойных оттенков без каких-либо принтов. Обилие ярких рисунков и неуместный блеск на любых вещах будет смотреться нелепо.

По материалам vnimanie.pro

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