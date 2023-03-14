Если злоупотребляет: психолог объяснила, как правильно спасать зависимого человека

Если злоупотребляет: психолог объяснила, как правильно спасать зависимого человека

Фото: Global Look Press

Эксперт раскрала, как нужно себя вести, если ваш близкий человек стал зависимым.

Психолог Ирина Ульянова рассказала, как правильно вести себя, если близких человек стал зависимым. Спасти от алкогольной, наркотической или азартной зависимости непросто. 

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«Это короткая дорога не столько сделать себе "хорошо", сколько перестать чувствовать свое "плохо". Поэтому когда близкие пытаются силой вытащить кого-то из зависимости, это может привести к ужасным последствиям», — пояснила эксперт в беседе с «А теперь внимание!».

Психолог дала три совета, как вести себя в такой ситуации.

1. Нужно сказать: «Я вижу, что в твоей душе есть большое напряжение и боль, и я понимаю, что зависимость — это способ чувствовать себя немного легче. Я очень надеюсь, что однажды ты найдешь другой способ позаботиться о себе, и буду рядом, если нужен тебе». 

2. Также следует найти психолога, который специализируется именно на такой проблеме и обладает квалификацией психотравматолога. Но это следует сделать только если зависимый человек согласен принять помощь. 

3. Нужно с уважением отнестись к судьбе другого человека и найти в себе силы сделать шаг в свою хорошую жизнь, хоть порой это кажется невозможным.

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