Если злоупотребляет: психолог объяснила, как правильно спасать зависимого человека

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Это короткая дорога не столько сделать себе "хорошо", сколько перестать чувствовать свое "плохо". Поэтому когда близкие пытаются силой вытащить кого-то из зависимости, это может привести к ужасным последствиям», — пояснила эксперт в беседе с «А теперь внимание!».

Психолог дала три совета, как вести себя в такой ситуации.

1. Нужно сказать: «Я вижу, что в твоей душе есть большое напряжение и боль, и я понимаю, что зависимость — это способ чувствовать себя немного легче. Я очень надеюсь, что однажды ты найдешь другой способ позаботиться о себе, и буду рядом, если нужен тебе».

2. Также следует найти психолога, который специализируется именно на такой проблеме и обладает квалификацией психотравматолога. Но это следует сделать только если зависимый человек согласен принять помощь.

3. Нужно с уважением отнестись к судьбе другого человека и найти в себе силы сделать шаг в свою хорошую жизнь, хоть порой это кажется невозможным.