Все меняется, будет по-новому: кто теперь доставит пенсии пожилым людям – закон уже принят

В этот вторник, 14 марта, депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, который касается доставки пенсионных пособий гражданам пожилого возраста.

Им узаконено исключительное право одной организации заниматься доставкой наличных рублей пенсионерам. Это - «Почта России».

Считается, что эта инициатива обеспечит доставку пенсий пожилым людям без задержек и проволочек.

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