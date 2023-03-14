Все меняется, будет по-новому: кто теперь доставит пенсии пожилым людям – закон уже принят

Пожилая женщина, пенсионерка

Пожилая женщина, пенсионерка. Фото: Global Look Press

Стало известно, кто займется доставкой пенсий тем, кто получает пособия не на карту, а наличными.

В этот вторник, 14 марта, депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, который касается доставки пенсионных пособий гражданам пожилого возраста.

Им узаконено исключительное право одной организации заниматься доставкой наличных рублей пенсионерам. Это - «Почта России».

Считается, что эта инициатива обеспечит доставку пенсий пожилым людям без задержек и проволочек.

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«Закон позволит решить системную проблему, гарантировать бесперебойное получение пенсий на всей территории страны, а также минимизировать существующие затраты по доставке пенсий в сельской и труднодоступной местности», - отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По материалам vnimanie.pro.

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