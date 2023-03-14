Как уксусом и солью убрать желтые пятна с унитазов, раковин и ванн: жаль, раньше не знали

Многим хозяйкам знакомы желтые разводы на сантехнике, которые обычно возникают из-за капающих кранов и душевых насадок.

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Иногда с ними невероятно трудно справиться. Порой не могут помочь даже самые дорогие средства!

Однако не стоит отчаиваться, ведь есть очень эффективный, но при этом невероятно простой способ стереть эту неприятную желтизну с раковин, ванн и унитазов.

Пятна можно легко удалить с помощью пасты из уксуса и соли. Соедините вещества, чтобы получилась паста. Нанесите смесь на пожелтевшие участки и оставьте на несколько часов. Затем смойте пасту чистой водой.

Источник: belnovosti.by