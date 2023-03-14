Близится худший день месяца: астрологи озвучили пугающий прогноз на 15 марта

Космос

Фото: Global Look Press

Беды коснутся практически все знаки зодиака.

Многие астрологи считают, что год будет непростым. Уже этой весной на некоторые знаки зодиака могут Астрологи предупредили, что грядущая среда, 15 марта, станет одним из худших дней в марте для представителей практически всех знаков зодиака. Примечательно, что теперь астрологи сообщили, что 15 марта станет одним из худших дней в марте для представителей практически всех знаков зодиака.

В списке оказались Овны. По словам экспертов, они могут сделать много ошибок уже к обеду, но к вечеру придут в себя. Тельцы должны перенести все свалившиеся на них невзгоды с нордическим спокойствием, и тогда все постепенно наладится. А вот Близнецов ждут большие разочарования, но их умение переключать внимание поможет быстро забыть о проблемах. 

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Раки тоже столкнуться с бедами, но все разрешат, если правильно расставят приоритеты. Также астрологи добавили, что Львы столкнутся с непростой дилеммой. Им стоит избегать спешки в этот день. А Дев ждут неприятности на работе. Примечательно, что Весов ждет встреча с таинственным незнакомцем, что привнесет что-то новое в их жизнь.

Тем, кто смогут избежать неприятностей, оказались Скорпион. Им даже удастся раскрыть творческий потенциал. Каждое лишнее сказанное слово Стрельцов будет означать крах их надежд. Козерогов приведут в бешенство чужие капризы.

Водолеи неожиданно станут обладателями некой тайны, которой лучше ни с кем не делиться. Рыбы вынуждены будут вновь втянуты в уже забытый конфликт, сообщает телеканал «Мир 24».

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