Близится худший день месяца: астрологи озвучили пугающий прогноз на 15 марта

В списке оказались Овны. По словам экспертов, они могут сделать много ошибок уже к обеду, но к вечеру придут в себя. Тельцы должны перенести все свалившиеся на них невзгоды с нордическим спокойствием, и тогда все постепенно наладится. А вот Близнецов ждут большие разочарования, но их умение переключать внимание поможет быстро забыть о проблемах.

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Раки тоже столкнуться с бедами, но все разрешат, если правильно расставят приоритеты. Также астрологи добавили, что Львы столкнутся с непростой дилеммой. Им стоит избегать спешки в этот день. А Дев ждут неприятности на работе. Примечательно, что Весов ждет встреча с таинственным незнакомцем, что привнесет что-то новое в их жизнь.

Тем, кто смогут избежать неприятностей, оказались Скорпион. Им даже удастся раскрыть творческий потенциал. Каждое лишнее сказанное слово Стрельцов будет означать крах их надежд. Козерогов приведут в бешенство чужие капризы.

Водолеи неожиданно станут обладателями некой тайны, которой лучше ни с кем не делиться. Рыбы вынуждены будут вновь втянуты в уже забытый конфликт, сообщает телеканал «Мир 24».