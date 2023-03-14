Приближается 5-дневный магнитный шторм: эксперты назвали самый опасный день

В среду, 15 марта, начнется затяжная магнитная буря, которая продлится целых пять дней. Отмечается, что ее мощность в пике составит четыре балла.

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Также специалисты добавили, что самым опасным днем будет 15 марта, так как сила удара ставит 4 балла. А 16, 17 и 19 числах этого месяца геоудары будут силой уже в 3 балла.

«Курьер.Среда» поясняет, что метеозависимым людям в этот период необходимо уделить внимание себе. Лучше в этот период больше бывать на свежем воздухе, ограничить физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций.