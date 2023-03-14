Доллар — за 100! Аналитик спрогнозировал неожиданный сценарий для России

Инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин заявил, что в ближайшее время рубль может обвалиться в цене, если произойдут определенные события.

«Наиболее вероятная причина — это обвал цен на сырьевых рынках. Прежде всего необходимо уделять повышенное внимание ценам на нефть», — заявил он.

Аналитик добавил, что триггером ослабления рубля может стать рецессия мировой экономики на фоне самого агрессивного роста ставок ФРС с начала 80-х годов. В таком случае доллар будет стоить не менее 100 рублей.

Но пока это маловероятно.

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