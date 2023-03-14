Доллар обвалится! Оглашен честный курс рубля на апрель — люди бросились в банки

Американскую валюту в последнее время штормит. И связано это с кризисом в банковской сфере США. В ближайшее время, по мнению экспертов, «американец» продолжит ослабление. Рубль на его фоне, соответственно, укрепится.

«В апреле рубль будет стоить 65 за доллар. А среднегодовое значение составит порядка 70 рублей за доллар», — заявил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин РИА Новости.

А инфляция, по мнению Брагина, может вырасти в апреле на 2%.

Некоторые люди после этой новости бросились в банки. Ведь некоторые россияне привыкли зарабатывать деньги на валютных операциях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».