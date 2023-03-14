Как при помощи ложки соли сделать тюль сверкающе белой: замочить и наслаждаться видом

Хозяйки, узнав об этом простом методе возвращения белизны тюли, будут стирать ее чаще обычного. Ведь он нереально легкий и очень действенный.

Никаких дорогостоящих средств, никакого труда — просто замочил и наслаждайся свежестью и красотой.

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Налейте в ванну или таз воды, насыпьте в нее обычную поваренную соль из расчета: 1 столовая ложка на 1 литр. Замочите в этом растворе тюль на 1 час, а потом просто отожмите и постирайте в стиральной машинке или на руках, как вам удобно. Вы будете поражены результатом!