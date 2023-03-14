Из-за доллара цены подпрыгнут вверх: россияне вновь кинулись скупать все в магазинах

Накануне в США случились два ярких события, которые способны оказать негативное влияние не только на экономику этой отдельной страны, но и всего мира. Сразу два крупнейших банка Америки, Silicon Valley Bank и Signature Bank, были закрыты, что поставило под вопрос всю фиансовую систему Штатов.

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В настоящий момент курс доллара быстро падает, дойдя на торгах до 75 рублей, эксперты прогнозируют и дальнейшее уменьшение цифр.

Но главное, что это событие вполне реально может спровоцировать мировой финансовый кризис. Россию, которая вроде бы стоит в стороне и заблокирована санкциями, они, к сожалению, тоже коснуться. На фоне этих явлений, затормозятся продажи и сократится экспорт, что неизменно повлечет за собой увеличение как оптовых, так и розничных цен.

Не удивительно, что некоторые россияне, услышав утренние новости, поспешили сделать давно запланированные покупки — пока ценник не успел взлететь.

Источник: 1prime.ru.