Топ-3 лучших кремов от морщин с пептидами: эксперты составили рейтинг на основе реального опыта

Кремы с пептидами благотворно влияют на возрастную кожу, они помогают в борьбе с признаками старения, поэтому пользуются популярностью у россиянок. В основном эти средства используют женщины с 30 лет.

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Эксперты «МаркиКачества» определили лучшие кремы с пептидами, основываясь на отзывах женщин, которые их использовали и почувствовали реальные результаты.

Самым эффективным кремом с пептидами для возрастной кожи эксперты назвали корейский продукт за 1100 рублей Mizon Peptide ampoule cream. На второе место они поставили также корейский крем за 1050 рублей Secret Key Syn-Ake. На третье — швейцарский TETe Cosmeceutical Hyaluronic Lifting Cream за 3900 рублей.

Источник: markakachestva.ru.