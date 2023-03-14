Кому еще повысят пенсии в 2023 году — август и октябрь

Ранее мы писали, что с 1 апреля в России повысят социальные пенсии. Речь идет об инвалидах и лицах, получающих от государства материальную помощь. Например, по утере кормильца.

Но в 2023 году запланировано еще несколько индексаций.

С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают баллы.

С 1 октября повысят пенсию военным пенсионерам (всем остальным, не имеющим группы инвалидности).

Никуда идти для получения денег не надо, средства автоматически придут на карту.

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