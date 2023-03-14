До какой жалкой цифры скоро упадет доллар: честный курс валюты, от которого оторопь берет

Из-за этого доллар стал торговаться за 75 рублей. Однако эксперты уверены, что это не самое дно. Буквально через день «американец» упадет еще ниже. Не исключено что доллары станут продавать за 74 рубля.

В среднем доллар будет балансировать в коридоре 74,5-76,5 рубля, полагает Александр Бахтин, аналитик «БКС Мир инвестиций».

Источник: 1prime.ru.