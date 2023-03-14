Какая пенсия будет у инвалидов каждой группы с 1 апреля - таблица

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Приводим точные цифры.

Российским инвалидам всех групп с 1 апреля 2023 года повысят пенсии. Индексация будет выглядеть следующим образом:

Инвалидам первой группы выплаты поднимут на 457 рублей. Второй - 228 рублей, третьей - на 194 рублей. Итоговые суммы мы привели в таблице.

Фото: соцсети

Кстати, пенсии увеличат и людям, получающим пособия по утере кормильца. При смерти одного из родителей с 1 апреля 2023 года выплаты поднимут всего на 228 рублей и сумма составит 7153 рублей.

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