Какая пенсия будет у инвалидов каждой группы с 1 апреля - таблица

Кстати, пенсии увеличат и людям, получающим пособия по утере кормильца. При смерти одного из родителей с 1 апреля 2023 года выплаты поднимут всего на 228 рублей и сумма составит 7153 рублей.

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