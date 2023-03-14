Доллар — теперь просто кусок бумаги: что произошло с валютой пока все спали

Пока россияне просыпаются и готовятся к новому дню, весь мир кипит от финансовых новостей со стороны США. Здесь практически в один момент потерпели банкротство два крупнейших банка.

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Как следствие — доллар резко упал в цене (на последних торгах торговался за 75 рублей). Кроме того, аналитики уверенно заговорили о том, что наступает мировой финансовый кризис, который затронет и Россию в том числе. Для обычных граждан он проявится в повышении цен.

Американский политолог Джон Вароли также предупредил, что Америка любит в таких ситуациях печатать деньги, обрубая самой себе постепенно ветку, на которой сидит.