Доллар — теперь просто кусок бумаги: что произошло с валютой пока все спали

Пока россияне просыпаются и готовятся к новому дню, весь мир кипит от финансовых новостей со стороны США. Здесь практически в один момент потерпели банкротство два крупнейших банка.
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Как следствие — доллар резко упал в цене (на последних торгах торговался за 75 рублей). Кроме того, аналитики уверенно заговорили о том, что наступает мировой финансовый кризис, который затронет и Россию в том числе. Для обычных граждан он проявится в повышении цен.
Американский политолог Джон Вароли также предупредил, что Америка любит в таких ситуациях печатать деньги, обрубая самой себе постепенно ветку, на которой сидит.
«Мы постоянно печатаем деньги, однажды это закончится, мы переживем этот кризис, но это лишь отсрочит неизбежное, а именно то, что однажды эта система рухнет, она не сможет выжить», — сказал Вароли.
Он считает, что мировой финансовый кризис, который начнется из-за Америки, неизбежен. Доллары же скоро превратятся в бесполезные бумажки.
Источник: 1prime.ru, «Известия».