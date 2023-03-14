Хватит всего одной: какая таблетка отстирает кухонные полотенца

Кухонные полотенца всегда под рукой — достать горячее, обтереть руки, протереть разбрызгавшийся суп. Часто эти действия хозяйки совершают неосознанно, в порыве спасти покрытия от загрязнений. И поэтому текстильным помощникам достается по полной.

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Жир, гарь, соус — по пятнам на полотенце часто можно изучить семейное меню. Да и стирать кухонную ветошь приходится тщательно и часто. Только отходят загрязнения не так легко, как хотелось бы.

Попробуйте новый способ для стирки полотенец: достаточно взять одну таблетку для посудомоечной машины, разбавить в воде и замочить на час-другой кухонные полотенца. После простирните обычным способом.

По материалам сайта Pensnews