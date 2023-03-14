Полный крах доллара: озвучен реальный курс, известна причина позорного падения

Полный крах доллара: озвучены реальный курс и причина позорного падения

Доллар. Фото: Global Look Press

Америка сама затянула на своей шее удавку.

Из-за банкротства двух крупных банков в США (Silicon Valley Bank и Signature Bank) американский доллар позорно упал на торгах по отношению к рублю.

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Пока инвесторы не понимают, к чему это приведет, но уже уверенно заговорили о том, что вероятен мировой финансовый кризис. Не исключено, что это отразится и на России тоже, в том числе повысятся цены на ряд товаров.

А пока все, что мы наблюдаем, это падение интереса к долларам и резкое снижение курса валюты на торгах. Последние цифры — это 76 рублей за доллар, что на целый рубль меньше предыдущих показателей.

Источник: 1prime.ru.

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